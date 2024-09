Dit beeld van Vincent van Gogh is bedoeld om op te klimmen

Kunstwerken mag je normaal gesproken niet aanraken. Alleen kijken met de ogen. Bij een bronzen beeld van kunstenaar Johan Tahon dat zaterdag werd onthuld op het Vincent van Goghplein in Zundert, is dat anders. Het gigantische kunstwerk is juist bedoeld om op te klauteren. Kinderen en volwassenen kunnen letterlijk op schoot van Vincent van Gogh gaan zitten.

Kort na de onthulling klommen verschillende kinderen en hun ouders al op het standbeeld dat hiermee een soort klimrek werd. En dat is precies wat Tahon wil. "Die interactie. Dit beeld mag niet aangeraakt worden, het moet aangeraakt worden."

In Zundert staat al sinds jaar en dag nog een ander beeld van Vincent van Gogh samen met zijn broer Theo. Waarom is er dan nog een beeld nodig? "Dat beeld is 60 jaar oud", zegt burgemeester Joyce Vermue.

Tijd voor iets nieuws dus, vindt de burgemeester, die ook al op schoot van Van Gogh is geklommen. "We zijn in Zundert trots op het erfgoed van Van Gogh. Niet iedereen weet dat de wereldberoemde schilder hier is geboren. Met dit interactief beeld kunnen inwoners hem echt beleven."

Onbekend is wat het kunstwerk gekost heeft. Tahon benaderde de gemeente zelf met het idee. Vermue: "Hij heeft hier kort gewoond als artist in resident. Hij was geïnspireerd door Van Gogh en vond dat er een nieuw beeld moest worden toegevoegd. En ik vind het een mooi beeld en het zit lekker."