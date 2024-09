Verkeerscontrole leidt politie naar drugs en lachgas, bestuurder opgepakt

Agenten hebben zaterdagavond in Tilburg een verdachte opgepakt nadat in zijn voertuig drugs zijn gevonden. De aanhouding leidde de politie daarna naar een pand aan de Ledeboerstraat waar grondstoffen voor drugs werden aangetroffen. De buit was daarmee nog niet helemaal binnen, want in een bestelbus die agenten onderzochten lag ook nog een grote lading lachgas.

De ontdekkingen werden gedaan nadat de bestuurder van het voertuig tegen de lamp liep bij een verkeerscontrole. De verdachte werd bij die controle meteen gearresteerd. Het onderzoek dat volgde bracht agenten naar de Ledeboerstraat, waar in een gebouw de chemicaliën werden ontdekt om vermoedelijk drugs mee te maken. Metingen van de brandweer moeten nog duidelijk maken om welke goedjes het gaat en of die gevaarlijk zijn voor de omgeving. Een bij het pand geparkeerde bestelbus werd ook opengemaakt. Daarin bleek veel lachgas te liggen.

Foto: SQ Vision