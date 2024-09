Automobilist klemgereden na 'extreem gevaarlijke' dollemansrit

Een 21-jarige automobilist is zaterdagnacht klemgereden in Den Bosch na een volgens de politie extreem gevaarlijke dollemansrit.

Agenten wilden de bestuurder van de auto controleren op de A2 bij Vught. De bestuurder, een man uit Oosterhout, negeerde echter het volgteken dat hij kreeg en ging ervandoor.

Op de verkeerde weghelft

Een tas werd vanuit de auto op de autosnelweg gegooid. Vervolgens reed de bestuurder Den Bosch in. "Hierbij reed hij een paar keer op de verkeerde weghelft, waaronder op de Zandzuigerstraat."

Op de Rompertsebaan kon de automobilist worden klemgereden. Hij werd aangehouden en de auto is in beslag genomen. De tas is teruggevonden en wordt onderzocht.