Trio gaat er tijdens proefrit vandoor met auto, achtervolging tot Rotterdam

Een 21-jarige man uit Hilvarenbeek is zaterdag, samen met een 23-jarige Rotterdammer en een 22-jarige vrouw uit Schiedam, aangehouden na een kilometerslange achtervolging dwars door onze provincie naar Rotterdam. Die achtervolging begon vrijdagavond laat in de buurt van Breda.

De drie verdachten hadden vanuit Tilburg een proefrit gemaakt met een auto en die daarna niet teruggebracht. Ze waren naar België gereden. Toen ze Nederland weer binnenreden, werd de auto bij Ulvenhout opgepikt via automatische nummerplaatherkenning.

Heli

De politie ging achter de auto aan, maar de bestuurder weigerde te stoppen. Al snel sloten meer politieauto's aan en ook een helikopter zette de achtervolging in.

Pas op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid, zeker vijftig kilometer van de plek waar de achtervolging begon, kwam de auto tot stilstand. Volgens een 112-correspondent sloegen de verdachten in eerste instantie op de vlucht, maar konden ze later alsnog worden opgepakt.

De man uit Hilvarenbeek zou achter het stuur van de auto hebben gezeten.