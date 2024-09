Meerdere bromfietsen 's nachts in brand gestoken, politie start onderzoek

De brandweer moest zaterdagnacht flink aan de bak in Bergen op Zoom. Daar werden op vier plekken bromfietsen in brand gestoken. De politie is een onderzoek gestart.

De eerste brandende bromfiets werd rond één uur ontdekt op de Hazelnoot. Bij die brand raakte ook een boom beschadigd. De brandweer kon het vuur blussen. Om half vijf was het weer raak, nu op de Kardinaal de Jonglaan. Niet ver van die plek kwamen de brandweerlieden nog een bromfiets tegen die ze kort daarvoor al hadden geblust. Het bleek niet de laatste te zijn. Een uur later, rond half zes, moest de brandweer weer in actie komen toen er op de Burgemeester Blomlaan een brommer in brand stond. De politie is een onderzoek gestart naar de brandstichtingen. Mensen die iets weten of camerabeelden hebben worden opgeroepen zich te melden.