Na 14 jaar wachten is deze nieuwe moskee geopend: 'Ons tweede thuis'

Met dadels en melk, iets wat bij Marokkaanse feestelijkheden traditie is, werd zondag de grootste moskee van Eindhoven geopend. Na veertien jaar sparen en hard werken, is het een bijzonder moment voor de Islamitische gemeenschap. De vernieuwde Arrahmaan moskee is niet alleen een gebedshuis, maar ook een ontmoetingsplek waar iedereen samen kan komen en elkaar kan leren kennen.

De eerste plannen voor de nieuwe moskee werden in 2010 gemaakt. Want toen al voldeed het gebouw aan de overkant van de straat niet aan de eisen, met name om te bidden. “Dat was een oude autogarage. Onze ouders hebben die toen met beperkte middelen omgebouwd tot gebedsruimte”, zegt Abderrazak. “Het was al niet ideaal, maar de moslimgemeenschap in Eindhoven is de afgelopen jaren ook nog eens flink gegroeid. Er was niet genoeg plek voor iedereen.”

“Het is een eenmalig feest, dat gelijk is aan het Offer- of Suikerfeest voor ons. Het enige verschil is dat die feestdagen jaarlijks plaatsvinden en op dit feest hebben we veertien jaar moeten wachten”, zegt Abderrazak Datah (52).

Het geld voor het nieuwe gebouw is door de islamitische gemeenschap zelf opgebracht. Daardoor duurde de oplevering langer dan verwacht. “We hebben het echt met onze eigen gemeenschap moeten doen. Het was een zware reis, maar daarom ben ik blij dat het is gelukt”, zegt de 27-jarige Toufik die wekelijks naar de oude moskee ging.

De opening is een emotioneel moment voor haar. “Mijn opa is een van de grondleggers geweest van deze moskee hier in Eindhoven. Hij heeft altijd gezegd dat deze nieuwe moskee niet voor zijn generatie is, maar voor ons. De generaties die erna komen”, vertelt ze. "En ondanks dat ze er niet meer zijn, voelen we vandaag hun aanwezigheid. Zonder hen hadden we hier niet gestaan."

Het nieuwe gebouw met drie verdiepingen is meer dan zomaar een gebouw. De 39-jarige Miriam komt al haar hele leven in de Arrahmaan moskee en vertelt wat de plek voor haar betekent. "Het is ons tweede huis. Iedereen heeft zijn eigen leven, maar als je binnenkomt, voel je de warmte en liefde van de gemeenschap."

De moskee is met een oppervlakte van zo’n tweeduizend vierkante meter nu de grootste van Eindhoven. Er kunnen duizend bezoekers in, dat is twee keer zoveel als het vorige gebouw. Een groot verschil met het oude gebouw is dat er nu een aparte vrouwenafdeling is. “Mannen en vrouwen worden in de moskee gescheiden van elkaar, maar voor de vrouwen was er weinig ruimte in het oude gebouw”, zegt Abderrazak. "De lokalen waar we Arabische lessen gaven moesten dan telkens worden opgebouwd tot gebedsruimte voor de vrouwen."

Miriam is blij met de eigen verdieping in de nieuwe moskee. “Het is een plek waar we bij elkaar kunnen komen en samen dingen kunnen doen. Daarvoor zijn we nu activiteitencommissies aan het oprichten." Voor haar is het belangrijk dat de moskee een uitnodigende plek is, ook voor niet-moslims. “Dit is officieel een Marokkaanse moskee. Maar het is het gebouw van God, dat staat voor iedereen open."

Toufik voegt eraan toe: “Natuurlijk is een moskee ook wel gewoon bedoeld om te bidden. Maar iedereen is welkom om ook eens even een kijkje te nemen." De Arrahmaan moskee moet een ontmoetingsplek worden voor de omgeving.