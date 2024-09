NAC Breda houdt zich sterk staande, maar strafschop blijkt funest

NAC Breda heeft het FC Twente vandaag erg moeilijk gemaakt in Enschede. Er was een strafschop voor nodig, maar uiteindelijk is het toch Twente dat de punten in de tweede helft binnen weet te slepen.

De ploeg uit Enschede ontving de Bredanaren in eigen stad en tijdens de eerste helft wist NAC aanvallen van de thuisploeg telkens te verhinderen.

Twente, de nummer vier in de eredivisie, moest het tempo opschroeven om kans te maken tegen een sterk verdedigend NAC. Na een eerste helft waarin de Bredanaren Twente telkens wisten tegen te houden, wordt de winst in de tweede helft toch weggegeven. Weliswaar uit een strafschop, wat genoeg zegt over de pijn en moeite die het de Enschedeërs heeft gekost.

Strafschop blijkt fataal

In de 71e minuut haalt NAC-doelman Bielica nog een kopbal van Van Wolfswinkel van de lijn. Maar Regeer van Twente wordt neergehaald in het strafschopgebied van NAC en zo is het vijf minuten later alsnog Van Wolfswinkel die vanuit een strafschop de bal in de linker onderhoek weet te schieten. Bielica is kansloos en zo komt Twente toch op voorsprong,

Niet veel later houdt de doelman van de Bredanaren de ploeg opnieuw in de wedstrijd. Dit blijk niet voldoende om nog een gelijkspel binnen te slepen, het lukt NAC niet om te scoren en zo houdt Twente de punten toch in eigen huis.