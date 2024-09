Invaller Ihattaren weet nederlaag tegen Ajax niet te voorkomen

RKC Waalwijk blijft op nul punten staan in de Eredivisie. Lang bleven de Waalwijkers overeind tegen Ajax, maar de Amsterdammers sloegen in het laatste kwartier twee keer toe: 0-2. Bij de thuisploeg viel Mohamed Ihattaren in, die na twee jaar, vier maanden en 23 dagen weer een competitiewedstrijd speelde.

Het was Ajax met veruit het meeste balbezit in de eerste helft. De eerste kans was echter voor de thuisploeg. Rechtsbuiten Denilho Cleonise brak op snelheid door, maar zijn voorzet bereikte geen medespelers. Fraser had zijn ploeg opdracht gegeven om het achterin potdicht te houden en dat lukte aardig. De Amsterdammers hadden het lastig om een gaatje te vinden in de Waalwijkse defensie. De keer dat er wel ruimte was, stond doelman Jeroen Houwen op de juiste plek .

Ajax dringt aan

In de tweede helft een vergelijkbaar beeld. RKC Waalwijk verdedigde sterk en ving Ajax veelal op eigen helft op. De gasten waren meerdere keren gevaarlijk met steekballen, maar Houwen had daar telkens een antwoord op. Met het RKC-publiek dat steeds luidruchtiger werd mikte de thuisploeg op een uitval. Die kwam er ook en Yassin Ouikili verscheen wellicht tot zijn eigen verrassing in het vijandelijke zestienmetergebied. In plaats van de rust te bewaren liep hij slordig de bal over de achterlijn.

Openingstreffer

De laatste 25 minuten van de wedstrijd hing de 0-1 in de lucht. RKC Waalwijk werd achteruit gedrukt en had geluk dat Ajax slordig met de ruimte omging. Na 76 minuten viel de verdiende voorsprong. Davy Klaassen raakte eerst de paal, in de rebound was Bernard Traoré trefzeker. Ajax ging op zoek naar de beslissing en die viel pas in de extra tijd. Mika Godts, een plaag voor de defensie, schoof de 0-2 binnen.