Er moeten voor Reinier kilo's af voor gevecht met 'gevaarlijke gozer'

Reinier de Ridder (34) maakte deze week bekend de overstap te maken naar de Ultimate Fighting Championship (UFC). "De grootste, meest prestigieuze bond ter wereld", aldus de Bredanaar. In het weekend van 9 en 10 november komt de MMA-vechter in Las Vegas voor het eerst in actie. Voor zijn debuut staat hem nog wel een flinke uitdaging te wachten. "De laatste keer dat ik 84 kilo woog, was zes jaar geleden."

Reinier pakte bij de vechtsportorganisatie ONE Championship meerdere wereldtitels, die hij overigens ook weer kwijtraakte. Daarna vocht hij een wedstrijd bij UAE Warriors, die hij winnend afsloot. Nu wacht dus de UFC, voor veel vechters een droom. "Ik ben nooit met vechten begonnen met de gedachte dat ik per se iets wilde bereiken", zei hij zondag tegen het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune. "Mijn carrière ben ik geleidelijk stapje voor stapje hogerop gegaan. De UFC was wel al langer een doel van me. Ik wist al een tijdje dat het ervan ging komen en fijn dat het nu eindelijk gaat gebeuren."

"Als ik mijn tegenstander vastheb, dan ben ik altijd beter."

Bij ONE Championship was hij een gevreesde vechter met in 2020 en 2021 de wereldtitel. "Er zijn dingen die mij een unieke vechter maken. Met mijn lengte heb ik een lange reach. Het is voor anderen ook moeilijk om mij te raken. Als ik mijn tegenstander vastheb, dan ben ik eigenlijk altijd beter."

"Ik maak hier kans om grote namen uit te schakelen."

Binnen de UFC is hij de derde Nederlander. Een nieuwe titel is het volgende doel van de Brabander. "Ik denk dat ik die wel kan pakken. Bij ONE waren er goede vechters en ik maak ook bij de UFC kans om grote namen uit te schakelen." In Las Vegas debuteert hij tegen de Amerikaan Gerald Meerschaert, een bekende van hem. "Ik heb met Gerald getraind bij landgenoot Henri Hooft in Miami. Gerald draait al heel lang mee en staat binnen het middengewicht bekend als de vechter met de meeste finishes. Een gevaarlijke gozer, heel taai. Vaak krijgt hij in de eerste ronde redelijk veel klappen, maar daarna blijft hij maar komen. Ik zal heel scherp moeten zijn." Tot zijn UFC-debuut staat veel in het teken van keihard trainen. "De eerste vier weken thuis in Breda. Ik heb wat gasten geregeld die met me komen trainen. Gerald staat rechts voor en dat zijn er niet heel veel in het wereldje. Daarna vertrek ik voor twee weken naar Las Vegas voor het laatste deel van mijn voorbereiding."

"Het wordt nog spannend om dat gewicht te halen."