Kay de Wolf wordt wereldkampioen motorcross op zijn twintigste verjaardag

Motorcrosser Kay de Wolf uit Eersel is zondag wereldkampioen geworden in de MX2. Hij begon de race vandaag met een riante voorsprong op zijn Belgische rivaal Lucas Coenen en wist deze tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen in Spanje te verzilveren.

Het is dubbel feest voor De Wolf: de motorcrosser uit Eersel is twintig jaar geworden én pakt dezelfde dag ook nog de titel van wereldkampioen in de MX2. “Al sinds de eerste dag dat ik bezig ben, droom ik hierover”, vertelt de jonge motorcrosser.

Ook op de motor lijkt De Wolf ouder geworden. Hij rijdt meer berekend dan zijn Belgische rivaal, die wat onstuimiger uit de hoek kan komen. En dat werd tijdens de race in Spanje beloond met het kampioenschap.

Enthousiast onthaal

En De Wolf is niet de enige die enthousiast is. Op het moment dat hij over de finishlijn is, wordt hij direct door enthousiaste vrienden en familie die zijn meegereisd onthaald, inclusief champagnedouche.