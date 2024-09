Joke (94) krijgt haar wens vervuld: een parade van brullende motoren

Joke is 94 jaar en heeft een grote passie voor motoren. Om Joke in het zonnetje te zetten, organiseerden haar verzorgers zondag speciaal voor haar een motorparade voor haar huis in Son. Joke houdt wel van een enorme bak herrie, vertelt ze lachend. “Ik hoop dat ze flink toeteren!”

Ricardo werkt voor de thuiszorgorganisatie die bij Joke over de vloer komt. Hij is de initiatiefnemer die de motorrijders heeft verzameld en de parade op touw heeft gezet: “Ik kom vaak op de motor wanneer ik bij mensen langs kom om voor ze te zorgen. Toen ik Joke een keer opzocht vond ze het helemaal fantastisch. Dus ik dacht: ik ga het organiseren.” Vroeger reed Joke zelf brommer. Daar is de passie voor snelheid bij haar begonnen. Haar zoon vindt het ook helemaal top dat de motormuizen bij zijn moeder langs zijn gekomen. “Mijn moeder is echt een mensenmens en er waren veel mensen in de straat aanwezig, dus dat vindt ze echt geweldig”, vertelt hij. “En pas maar op, als we haar uit zouden dagen, zou ze zo op een motor gaan zitten!”