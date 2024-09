Drie auto's botsen op elkaar, vrouw gewond

Net voor de rotonde op de N69 bij Borkel richting Veldhoven zijn maandagochtend drie auto's op elkaar gebotst. Een vrouw is bij de botsing gewond geraakt. Zij is nagekeken in een toegesnelde ambulance.

Het ongeval gebeurde in de richting van Nederland vanuit Belgie. Een auto belandde na de botsing in de sloot. Wat de precieze aanleiding voor de botsing is, is nog onduidelijk. De politie heeft de weg deels gesloten. Een rijbaan isnog open, waardoor het verkeer er in beide rijrichtingen nog door kan. File

De afsluiting leidde rond halfacht vanochtend tot een vier kilometer lange file vanaf de Belgische grens. De vertraging bedroeg op dat moment een klein halfuur.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.