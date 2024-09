Dit staat je te wachten in Danse Macabre, Efteling deelt eerste beelden

De Efteling heeft maandagochtend de eerste beelden gedeeld van de nieuwe attractie Danse Macabre, de opvolger van het aloude spookslot. De attractie opent tijdens Halloween, 31 oktober dus.

In de nieuwe Eftelingattractie kunnen bezoekers straks plaatsnemen in een van de zes koorbanken, die elk op een kleine draaiende schijf staan. Die zijn vervolgens weer onderdeel van een nog veel grotere schijf, van zo’n achttien meter doorsnede. Een soort gigantisch muntstuk, dat kan kantelen, maar ook nog eens drie meter omhoog en omlaag kan.

“Zo kun je straks binnen tien seconden een afstand van veertig meter afleggen”, vertelde Remo van Hoek deze zomer al. Als Lead Engineer is hij verantwoordelijk voor de techniek achter de rit. Een rit die uniek in de wereld is, trouwens. “Deze grootte en combinatie van onderdelen zie je nergens.”