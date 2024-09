Hierom kleurden Brabantse gebouwen in de avond rood

Op zondagavond zullen voorbijgangers wellicht met enige verbazing hebben gekeken naar rood verlichte gebouwen. Zo stonden onder meer het Catharinaziekenhuis in Eindhoven en het Noord-Brabants Museum in Den Bosch in de schijnwerpers. Dit gebeurde onder de titel Dress Red Day, een actie van de Hartstichting die aandacht vraagt voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Het hart ziet er bij mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde uit en toch is deze aandacht van levensbelang, vertelt Eva Wisse, directeur van het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Wij denken dat veel mensen niet weten dat meer vrouwen dan mannen overlijden aan een hart- of vaatziekte." Dat hogere sterftecijfer komt doordat vrouwen vagere klachten kunnen hebben die niet meteen doen denken aan hartproblemen. Het gaat dan om klachten zoals pijn in de nek, kaak of rug, hoofdpijn en duizeligheid. Tekst gaat door onder de foto

Bij het onderzoeken en behandelen van hart- en vaatziekten werd in het verleden vooral gekeken naar mannen. Daarom werd pas later door onderzoekers het verband gelegd tussen eerder genoemde 'vage klachten' bij vrouwen en hart- of vaatziekten. "De rode verlichte gebouwen moeten bijdragen aan de bewustwording van deze verschillen", zegt Wisse. In totaal waren er zestig gebouwen door heel Nederland verlicht, waaronder de Ziggo Dome en de molens van Kinderdijk.

