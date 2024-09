Bewoners verzorgingshuis opgevangen in sporthal na gaslek

Een verzorgingshuis aan de Mozartlaan in Heesch is maandagochtend ontruimd vanwege een gaslek. Tijdens werkzaamheden werd er een gasleiding geraakt. De ouderen trokken 's ochtends in een lange stoet over straat naar de opvanglocatie.

De geraakte gasleiding ligt in de berging van het gebouw. De hulpdiensten zijn ter plaatse en het gebied rondom het verzorgingshuis is afgezet. De bewoners worden in een sporthal in de buurt opgevangen, meldt de veiligheidsregio. Het is nog onduidelijk wanneer het verzorgingshuis weer open kan en de bewoners kunnen terugkeren naar huis.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.