Verzorgingshuis ontruimd na gaslek, senioren opgevangen in sporthal

Een verzorgingshuis aan de Mozartlaan in Heesch is maandagochtend ontruimd vanwege een gaslek. Tijdens werkzaamheden werd er een gasleiding geraakt. Het gas stroomde het pand in. De ouderen trokken 's ochtends in een lange stoet over straat naar de opvanglocatie. Rond elf uur mochten zij weer terug naar het verzorgingshuis omdat de situatie onder controle was.

Wel kunnen de bewoners nog geen gebruikmaken van gas door de kapotte leiding. De geraakte gasleiding ligt in de berging van het gebouw. Het gebied rondom het verzorgingshuis werd afgezet, maar inmiddels zijn de afzetlinten weer verwijderd. De bewoners werden onder meer in een sporthal in de buurt opgevangen, meldt de veiligheidsregio.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.