Kay de Wolf uit Eersel is zondag in het Spaanse Cózar wereldkampioen motorcross geworden in de MX 2. Een jongensdroom komt hiermee uit en het feest was na afloop groot. In de MXGP kan pechvogel eindigt Jeffrey Herlings dit seizoen derde, maar was er van een feeststemming geen sprake. Dit en meer in een nieuwe aflevering van MX Brabant.