Willy en René: 'PSV wint wel maar is geen schim van vorig seizoen'

PSV blijft winnen maar ook vervelen. De Eindhovenaren hebben ook na de Brabantse derby tegen Willem II nog de maximale score maar imponeren niet. Ook clubiconen Willy en René van de Kerkhof worden niet blij van het spel van de koploper. "Vorig seizoen zetten ze de tegenstander met het grootste gemak een hele wedstrijd vast op eigen helft, dat heb ik nu nog niet één keer gezien", moppert Willy met bijval van René. "Ze zijn hooguit twintig procent van vorig seizoen."

De andere kant van de medaille is dat PSV de wedstrijden tot nu toe wel allemaal heeft gewonnen en al een ruime voorsprong op de concurrentie heeft genomen. "In die zin hebben ze het gelijk aan hun zijde maar dit is niet wat PSV zou moeten zijn", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het is allemaal heel matig maar dat is blijkbaar in de Eredivisie goed genoeg om alles te winnen. Op de top zes na, stelt het allemaal niet zoveel voor. Maar waarom gaan ze dan niet een keer voor een grote uitslag? Dat snap ik niet."

"Menneke, ga gewoon voetballen."

Ook René wordt niet vrolijk van het spel van PSV. "Voor rust was het in Tilburg ook helemaal niks en ze hadden ook nog achter kunnen komen. Na rust scoort Pepi en toen was het wel klaar." Ricardo Pepi mocht bij uitzondering een keer een hele wedstrijd spelen en was direct beslissend met twee goals. Ook Noa Lang kreeg weer speeltijd. "Maar ik begrijp niet zo goed waar die mee bezig is", zegt René. "Die loopt de hele tijd te klagen.. dan denk ik: Menneke, ga gewoon voetballen!" Morgen wacht PSV een grotere uitdaging: de Champions League-wedstrijd tegen het Portugese Sporting. De Kerkhofjes verwachten allebei een loodzware wedstrijd. "Maar het zou best eens kunnen dat Sporting PSV wel ligt. Het zijn in elk geval alle twee ploegen die graag willen voetballen", denkt René. "Maar ik denk niet dat PSV te veel risico's gaat nemen, ze zullen niet weer zo willen verliezen als tegen Juventus."

"Als eten in een sterrenrestaurant."

Hoe de wedstrijd tegen Sporting ook mag verlopen, de gebroeders raden de PSV-spelers aan om er vooral van te genieten. "Wij vonden Europese wedstrijden altijd uitjes", zegt Willy. "Het was als eten in een sterrenrestaurant", zegt René. "Als je toch tegen de grootste clubs van Europa mag voetballen, dan kún je toch niet slecht spelen?" Al is er ook één bepaalde club waar de gebroeders nog wel eens gillend van wakker worden. Daarover vertellen zij uitgebreid in de podcast.