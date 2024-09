Ranomi Kromowidjojo toont rompertje van 'kleine zwemmer'

Voormalig zwemster Ranomi Kromowidjojo is zwanger. De drievoudig Olympisch kampioene deelde het nieuws maandagmiddag op haar social media. 'Making waves in a whole new way!'

In een bericht op Instagram is de 34-jarige zwemster, samen met haar man Ferry Weertman, te zien. Samen houden zij een rompertje vast met 'baby 2025'. Met echte zwemkampioenen als ouders, kan het kindje haast niet achterblijven. Kromowidjojo schrijft dan ook met een knipoog op Instagram-pagina: ‘Onze kleine zwemmer heeft zijn eerste race alvast gewonnen.' Olympisch goud

In 2022 beëindigde Ranomi Kromowidjojo haar zwemcarrière. Met meerdere gouden olympische medailles en wereldtitels is ze een van de meest succesvolste Nederlandse zwemsters ooit. Sinds 2023 is de voormalig zwemster in dienst van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Ze is daar als ervaringsdeskundige mentor van jonge sporters.