PSV moet vol aan de bak tegen Portugese krachtpatser in Champions League

PSV treedt dinsdagavond voor de tweede keer dit seizoen aan in de Champions League. Na de zeperd in de eerste wedstrijd tegen Juventus in Turijn, staat de druk er al vol op. Ondanks dat Sporting CP een ijzersterke tegenstander is, moet er een resultaat worden gehaald. Dat besef is er bij PSV dat in deze belangrijke wedstrijd wel Joey Veerman moet missen. "Ik denk niet dat hij het gaat halen", verwacht trainer Peter Bosz.

Het was een koude douche voor PSV twee weken geleden in Turijn. De Eindhovenaren verloren kansloos de eerste wedstrijd in de Champions League tegen Juventus (3-1). Dinsdagavond speelt de Eindhovense club de eerste thuiswedstrijd van het miljoenenbal tegen Sporting CP. "Die moeten we winnen. Zeker omdat het een thuiswedstrijd is. Daar hebben we vorig seizoen ook vooral de punten gepakt. De druk is er vanwege de nederlaag een paar weken geleden, maar die leggen we ook onszelf op", meent Bosz.

Maar winnen zal dinsdagavond zeker niet makkelijk worden. Sporting CP is in Portugal, net als PSV, nog ongeslagen. De Portugezen hebben alleen nog een iets beter doelsaldo dan de Eindhovenaren. "Daar zijn we natuurlijk ziek van", maakte de trainer een grapje om vervolgens de loftrompet te steken over de tegenstander. "Ze spelen met veel kracht en intensiteit. De trainer zit er nu ook al zo'n 5 jaar. Ik ken hem nog van een oefenwedstrijd die we speelden met Olympique Lyon. We werden toen helemaal weggeblazen. En nu heeft hij nog betere spelers ook."

En dus kan PSV aan de bak. Want ondanks dat het in de competitie allemaal voorspoedig gaat, is de Champions League van een heel ander niveau. "Wij zullen dinsdag een niveau moeten halen dat we dit seizoen nog niet hebben laten zien. We moeten het niveau van vorig seizoen weer aantikken. Alleen dan kunnen we ons met dit soort ploegen meten."

De trainer hield zijn kaken stijf over de basisopstelling. Bosz wilde nog niet vertellen of Luuk de Jong zijn 300e wedstrijd voor PSV gaat spelen en of Noa Lang fit genoeg is om in de basis te starten. "De spelers weten de opstelling ook nog niet, dus die ga ik dan niet hier al vertellen. Maar het feit is wel dat een fitte Noa Lang voor ons een heel gevaarlijk wapen is. Hij wordt steeds fitter en belangrijker nog is dat hij vertrouwen heeft in zijn lichaam. Het is zaak nu steeds meer minuten te maken."

Het meespelen van Joey Veerman op dinsdagavond is voor 99 procent uitgesloten. De middenvelder viel zaterdag uit met een liesblessure. "Er zitten ook maar twee dagen tussen deze twee wedstrijden. De medische staf gaf aan dat het lastig ging worden. Ik denk dat hij de wedstrijd van morgen niet gaan halen." Het meest logische is dat Ismael Saibari zijn vervanger is.