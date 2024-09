Vrouw op weg naar werk bijna verkracht, buurman grijpt heldhaftig in

Een Tilburgse vrouw is vorig jaar hard geslagen door een man en aan haar haren tegen de grond getrokken. Daarna deed de man de broek van de vrouw naar beneden en probeerde haar te verkrachten. Een buurman die wakker werd van haar hulpgeroep greep snel in en duwde de man van de vrouw af.

In de rechtbank in Breda werd maandag nog eens uitgebreid nagegaan wat er die vroege zondagochtend van de derde december is gebeurd, middenin een woonwijk vlakbij het centrum van Tilburg. De man die toen werd opgepakt, de 22-jarige Marius D. uit Roemenië, herinnert zich niks meer van die nacht en vroege ochtend, zo verklaarde hij. D. wilde verder ook nauwelijks ergens antwoord op geven.

Op weg naar haar werk

Daarom moesten de rechters het doen met de verklaring van de vrouw en van getuigen. De mishandeling en poging tot verkrachting vonden plaats rond tien voor half zes op zondagochtend. De vrouw liep in het donker naar haar auto om te gaan werken en zag in de Capucijnenstraat, vlakbij het centrum van Tilburg, een man staan. Toen zij weg wilde lopen, kwam hij achter haar aan.

De man greep haar vast en sloeg haar in haar gezicht. Daarna trok hij haar aan haar haren naar de grond, Met zijn linkerhand hield hij haar haren vast en met zijn rechterhand deed hij haar broek en zijn eigen broek naar beneden en ging bovenop haar liggen op de hoek van de Capucijnenstraat en de St. Annastraat.

Ze riep om hulp en daar werd een jonge man die in de buurt woont wakker van. Hij rende naar buiten en duwde de man van de vrouw af. De man ging ervandoor, maar de politie wist hem snel te vinden en met een stroomstootwapen tegen de grond te werken.

Cocaïne en alcohol

Marius D. bleek op stap te zijn geweest in Studio in het centrum van Tilburg, met wat andere Roemenen. Hij had flink wat cocaïne en alcohol in zijn bloed, maar of dat verklaart waarom hij zich niets van het voorval herinnert, werd niet duidelijk. D. liep daar waarschijnlijk, omdat het een logische route is op weg naar zijn toenmalige huis in de Diepenstraat in Tilburg.

D. zat erbij en keek ernaar in de rechtszaal. De tolk had eigenlijk niet hoeven komen, want D. gaf toch bijna nergens antwoord op. En aan onderzoeken werkte hij eerder ook al niet mee. Thuis in Roemenië heeft hij nog een vrouw en kind. Zijn vrouw zou op de hoogte zijn van de poging tot verkrachting, maar zij zou er ‘niks van vinden’. Hij zei dat hij daarom gewoon weer bij haar terecht kan als hij ooit weer terug kan naar Roemenië.

DNA-bewijs

Het slachtoffer was te emotioneel om haar verhaal te vertellen in de rechtszaal en daardoor duurde de zitting maar kort. De officier van justitie had ook niet veel woorden nodig, want er zit DNA van de vrouw op het geslachtsdeel van de man. En daarom is Marius D. zonder twijfel de man die op die vroege zondagochtend in het donker de vrouw probeerde te verkrachten.

Verder zijn er de getuigen. De man die Marius van de vrouw duwde had diens geslachtsdeel gezien en een andere getuige had gezien dat hij ‘bewegingen maakte die leken op het in willen brengen van een penis’, terwijl hij op haar lag.

Daarom eiste de officier 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Als Marius blijft weigeren om mee te werken aan een behandeling, dan moet hij die zes maanden ook uitzitten. Verder zou hij, wat de officier betreft, moeten worden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs. Alleen een gevangenisstraf vindt hij niet genoeg. Marius D. mag niet zomaar weer onbehandeld op straat komen na een celstraf.

Aan het einde nam Marius toch nog even het woord: "Duizendmaal excuses aan mevrouw. Het spijt me dat ik me niks kan herinneren."

De rechtbank doet uitspraak op 14 oktober.

