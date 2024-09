Drugs gevonden en verhandeld in huis, burgemeester sluit woning

Een huis in Helmond is tijdelijk gesloten na een drugsvondst. Bij een inval eerder dit jaar vond de politie er bijna een kilo cocaïne, 24 gram heroïne en 14 gram hennep. Ook werd er vanuit het pand drugs gedeald.

Het gaat om een woning in de Jan van der Spekstraat. De politie deed daar op 1 februari dit jaar een inval na meldingen van buurtbewoners en eigen onderzoek. In het huis en op de erven ernaast vonden de agenten de drugs. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de woning een rol speelde in het criminele drugscircuit.

Omdat het huis midden in een woonwijk staat en buurtbewoners daardoor in gevaar kunnen komen, besloot de burgemeester om het pand tijdelijk te sluiten. De bewoners gingen daartegen in beroep, maar de rechter heeft onlangs geoordeeld dat het huis alsnog op slot moet. Niemand mag het huis de komende vier maanden betreden.