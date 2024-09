Primeur: vrouwelijke scheidsrechter fluit wedstrijd TOP Oss tegen ADO

Supporters van TOP Oss zijn aanstaande vrijdag getuige van een heuse primeur. De thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zal worden gefloten door Shona Shukrula. Zij is daarmee de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlandse betaald voetbal bij de mannen.

In onder meer Frankrijk, Duitsland en Engeland maakten vrouwelijke scheidsrechters eerder al hun debuut in het betaalde voetbal. In Nederland krijgt het Frans Heesen Stadion in Oss de eer.

De 33-jarige Alkmaarse fluit sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB. De afgelopen seizoenen was ze actief bij de mannen in de Tweede Divisie en sinds 2020 als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie.

Eerder had ze al de leiding tijdens EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en Champions League-wedstrijden voor vrouwen. Daar mag ze na vrijdag de Keuken Kampioen Divisie dus bij schrijven, als ze om 20.00 uur de wedstrijd start bij de nummer 16 van de competitie.