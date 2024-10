Ongelukken op A2 en A59 zorgen voor drukke ochtendspits

Ongelukken op de A2 bij Kerkdriel en op de A59 bij Den Bosch zorgen dinsdagochtend voor flinke vertragingen. Op beide snelwegen was de extra reistijd rond halfacht 30 minuten.

Het ongeluk op de A2 van Eindhoven richting Utrecht en zorgt vanaf Boxtel-Noord voor problemen. Bij Kerkdriel is de linkerrijstrook afgesloten. De file vanaf Boxtel was rond halfacht 21 kilometer lang, op dat moment goed voor ruim een halfuur vertraging.

A59

Ook op de A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch komt het verkeer in een fikse file terecht na een ongeluk bij Empel. Die file was rond kwart voor acht veertien kilometer lang en begon op dat moment bij Waalwijk. De extra reistijd was daar rond kwart voor acht 45 minuten.