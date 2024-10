Ontzettend drukke ochtendspits door regen en ongelukken

In Brabant was het dinsdagochtend ontzettend druk op de weg. Dat kwam onder meer door ongelukken op de A59 bij Den Bosch en op de A2 bij Kerkdriel. Op beide snelwegen liep de extra reistijd op tot tussen de dertig en 45 minuten. Het was de drukste ochtendspits dit jaar. In heel Nederland stond dinsdagochtend ruim duizend kilometer file.

Het ongeluk op de A2 van Eindhoven richting Utrecht zorgde vanaf Boxtel-Noord voor problemen. Bij Kerkdriel was de linkerrijstrook een hele tijd afgesloten. De file vanaf Boxtel was op het hoogtepunt 21 kilometer lang. Ook op de A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch kwam het verkeer in een fikse file terecht na een ongeluk bij Empel. Die file was rond kwart voor acht veertien kilometer lang en begon op dat moment bij Waalwijk. De extra reistijd was daar rond kwart voor acht 45 minuten. Drukste ochtendspits

Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat was het in Nederland de de drukste ochtendspits van het jaar. Rijkswaterstaat registreerde 658 kilometer file op alle rijkswegen. De ANWB, die ook andere wegen meetelt, zag de teller oplopen tot 1087 kilometer. "Een ochtendrecord. Maar in de avond was het dit jaar weleens nóg drukker", aldus een woordvoerder. De ervaring van de ANWB is wel dat de drukste momenten op de weg zich voordoen in november. "Dus dit record wordt waarschijnlijk nog wel gebroken."

