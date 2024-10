Joey Veerman minimaal een maand uitgeschakeld door blessure

PSV-spelmaker Joey Veerman is minimaal een maand uitgeschakeld door een liesblessure, zo verwacht de Eindhovense club. "De exacte duur van het herstel van de blessure wordt in de komende weken duidelijk", luidt de verklaring van PSV.

PSV moet het onder meer in het duel met nummer 3 AZ op 19 oktober zonder de middenvelder stellen, net als in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain een paar dagen later.

Het zal erom spannen of Veerman op tijd fit is voor de confrontatie met Ajax op 2 november. Ook mist de 25-jarige middenvelder de Nations League-wedstrijden van Oranje tegen Hongarije en Duitsland van later deze maand.

Liesblessure

Veerman viel zaterdag halverwege de tweede helft van het gewonnen uitduel met Willem II (0-2) uit met een liesblessure."Het was dusdanig ernstig dat hij er vanaf moest", zei PSV-trainer Peter Bosz na de wedstrijd. "Maar veel meer kan ik er nog niet over zeggen. Ik had hem er graag bij gehad. Hij is een geweldige speler."



Bosz zei voorafgaand aan in het thuisduel met Sporting Portugal in de Champions League dinsdag al 'waarschijnlijk' geen beroep te kunnen doen op Joey Veerman.

Ziekenboeg

Richard Ledezma keert terug in de selectie van PSV. Voor de geblesseerde Sergiño Dest, Hirving Lozano en Fredrik Oppegard komt het duel met Sporting nog te vroeg.

PSV is nog zonder puntenverlies in de Eredivisie, maar moet volgens trainer Peter Bosz beter spelen dan in de afgelopen weken om kans tegen Sporting te kunnen maken.

PSV verloor twee weken geleden de eerste Champions League-wedstrijd bij Juventus met 3-1. Sporting was in het eigen stadion met 2-0 te sterk voor Lille.