Renate mag na haar bloedtransfusie nu ook eindelijk zelf bloed doneren

Na een ongeluk had Renate Hermans uit Den Bosch een bloedtransfusie nodig om te overleven. Daarmee besefte ze hoe belangrijk het is om bloed te doneren. Bloed geven na een bloedtransfusie was lange tijd niet toegestaan, maar nu is deze regel aangepast. Sinds 1 oktober mogen ook mensen die een bloedtransfusie ontvangen hebben bloed doneren.

Floor Jansen Geschreven door

Renate Hermans werd zeven jaar geleden op haar scooter aangereden door een auto. Hierdoor liep ze flinke verwondingen op. Ze had een schedelbasisfractuur, een gescheurde mild en een slagaderlijke bloeding. "De botsing ging niet eens heel hard, ik ben gewoon heel ongelukkig terechtgekomen", vertelt ze.

"Ze renden met mij door de gangen naar de OK, net als in een film."

"Ik weet niet zo veel meer van het moment dat ik in het ziekenhuis was", zegt Renate. Op de spoedeisende hulp waren ze bezig met haar hoofdwond. "Mij is achteraf verteld dat ik zei dat ik pijn in mijn buik had. Ineens zakte al mijn waardes. Ze renden met mij in bed door de gangen naar de OK, net als in een film". Op de OK bleek dat ze een slagaderlijke bloeding had bij haar milt. Renatie was zo veel bloed verloren dat ze een bloedtransfusie kreeg. Omdat ze zelf geen bloed mocht doneren, door risico op hersenziekte Creutzfeldt-Jakob variant vCJD, droeg Renate op haar eigen manier een steentje bij. Ze deed bij FC Den Bosch haar verhaal voor een campagne om bloeddonoren te werven. "Dit is mijn manier om terug te geven wat ik ontvangen heb. Ik kan mensen motiveren door mijn verhaal te vertellen", vertelt ze.

"Ik kan mijn kind zien opgroeien, dat zegt alles."

Een bloedtransfusie redt levens, daarom is het zo belangrijk dat mensen bloed doneren. "Ik ga nu zeker ook zelf bloed geven", zegt Renate. "Ik heb de kans gekregen om mijn kind te zien opgroeien, dat zegt alles. Ik had het niet willen missen. Ik leef en ik kan weer blij en gelukkig zijn. Dat wil je voor iedereen."