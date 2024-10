Prachtige herfstplaatjes: met deze tips maak je de mooiste foto's

Het maken van een herfstfoto kan best lastig zijn. Zeker als je daarvoor een mobiele telefoon gebruikt. Gekleurde blaadjes aan de bomen, paddenstoelen en dieren die zich voorbereiden op een winterslaap. Het zijn stuk voor stuk prachtige plaatjes, maar hoe krijg je dit mooi in beeld? Met deze tips van fotografen word jij misschien de beste mobiele fotograaf.

Tip 2: Niet inzoomen Inzoomen met een telefoon is volgens een collega van Mariëlle een doodzonde. "Blijf niet staan, maar loop ernaartoe en buk", vertelt Judith Borremans. Ze is het liefst met haar regenbroek in de natuur om foto's te maken. "Wanneer je een paddenstoel op de foto wil zetten, dan krijg je de beste foto als je er zo laag mogelijk bij zit. Al zit je dan wel soms met je knieën in de modder."

Tip 1: Zorg voor diepte in de foto "Zorg bij een landschap dat je iets op de voorgrond hebt", legt Mariëlle uit. "Een takje bijvoorbeeld. Dan heb je een soort doorkijk en krijg je diepte in de foto. Dat geeft een mooi beeld."

"Al blijft de natuur ingaan met je fotocamera wel het beste", vertelt Mariëlle van Uitert. Ze is veel in de natuur te vinden om de mooiste foto's van wolven te maken. De fotografe ziet wel kansen voor liefhebbers die toch met een telefoon een mooi natuurplaatje wil maken.

De lens goed schoonmaken of de telefoon met twee handen vasthouden. Het zijn zomaar een paar tips, waardoor het fotograferen met een mobieltje een stuk beter gaat.

Tip 3: Zorg voor licht

Ook fotografe Nikki Segers uit Vught heeft al zin om de bossen in te gaan. "Het licht van de zon op de blaadjes. Prachtig is dat. Voor een goede foto, moet je altijd iets meenemen voor de reflectie van dat licht."

"Denk aan aluminiumfolie", geeft Nikki aan. "Dat gebruik je als je onderwerp net iets te donker is. Het natuurlijke licht kun je dan sturen, zodat het mooi in het licht staat."

Tip 4: Gebruik het raster

Wim Elsenaar, fotograaf uit Tilburg, vindt de compositie het belangrijkste. Dat wil zeggen: plaats het onderwerp van een foto op de juiste plek. "Stel je maakt een foto van een boslandschap met veel kleur. Dan is dat het mooiste als de horizon op een derde van het beeld of in het midden ligt."

Om de horizon of andere onderwerpen het mooiste in beeld te krijgen, kan een raster worden aangezet op de telefoon. Het scherm van de telefoon wordt dan in negen rechthoeken verdeeld door twee horizontale en twee verticale lijnen. "Dat helpt om bijvoorbeeld een horizon goed op de foto te zetten. Dan wordt het een mooier plaatje om naar te kijken."