Vriendengroep met rolstoelpatiënt uit Efteling gezet: ‘Bang voor protest'

Wat voor het eerst in jaren weer een leuk dagje Efteling had moeten worden voor een vriendengroep van veertien, is zondag geëindigd in een overstuur ritje terug naar huis. De groep had alles in het werk gesteld voor een dagje uit met hun chronisch zieke vriendin. Maar bij aankomst op het park, werden ze er door de beveiliging uitgezet. “Onze dag stortte in. We snapten er niks van”, vertelt Sam (26).

Ze is nog steeds onthutst door het uitje dat hun afgelopen weekend is ontnomen. Dat hadden ze maanden vooruit gepland voor hun zieke vriendin Vivianne. “Ze heeft onbehandelbare hoofdpijn en is altijd vermoeid. Daardoor kan ze niet meer zoveel en heeft ze overal hulp bij nodig”, vertelt Sam. “Gelukkig heeft de Efteling goede faciliteiten, zoals een rolstoel en rustruimtes. We hadden dus van alles geregeld. Zelfs een huisje, waar Vivianne de dag ervoor en de dag erna kon slapen.” De vrienden verzamelden zondagochtend op het plein, nadat hun tickets waren gescand. Terwijl de groep nog niet compleet was, kwam een beveiliger naar ze toe, die hun tassen wilde controleren. "Hij zei dat hij op zoek was naar iets en dat we best wisten waar het over ging." Op wat etenswaren en drinken na, zat er volgens haar niets vreemds in de tassen. “Op één waterfles zaten stickers van Milieudefensie, LHBTI en Palestina. Die haalde hij eruit en zei, zoiets zocht ik.”

De waterfles en tas die onderzocht werden (Foto: privébeeld).

Sam en een aantal anderen uit de groep zijn klimaatactivist. Sam is een bekende in het wereldje en kwam vorig jaar in opspraak toen ze werd gearresteerd tijdens een actie van Extinction Rebellion. “Fair enough, we demonstreren met regelmaat”, zegt ze. “Maar wij waren er gewoon voor een gezellig dagje Efteling. We hadden geen spandoek bij, niks. En we zouden ook niet weten waar we tegen konden demonstreren.”

"Er is uit voorzorg gehandeld."

De beveiliging van het park wist dat wel. Bij hen gingen alarmbellen af, omdat op diezelfde dag oliegigant TotalEnergies een jubileum in het park vierde. En juist bij dat bedrijf demonstreerden activisten van Exctinction Rebellion een aantal weken geleden. "De beveiliging was daarom extra alert op actievoerders", legt woordvoerder Steven van Gils uit. "Bij de hoofdentree viel het gedrag van een van hen op. Toen er ook nog een button werd gevonden van een partij die bekend staat om milieu-activisme, is uit voorzorg gehandeld."

"Wij wisten absoluut niet dat er een evenement was."

De beveiliger overlegde kort met zijn collega’s en kwam toen terug bij de groep. “Jullie dag hier in de Efteling is klaar”, zo kregen ze te horen. “Onze dag stortte in", zegt Sam. "Ik begon meteen te huilen. We snapten echt niet wat we fout hadden gedaan.” De groep werd vervolgens omsingeld door een stuk of zes beveiligers, die ze naar een apart terrein begeleidden. Daar kregen ze te horen waarom ze moesten vertrekken. “We zagen er activistisch uit en ze waren bang dat we zouden gaan demonstreren”, vertelt Sam. Maar dat ontkent ze stellig. "Wij wisten absoluut niet dat er een evenement was. Ik snap dat de beveiliging op dat moment op scherp staat, maar ze luisterden gewoon niet naar wat we zeiden. Dat ze ons controleerden begrijp ik, maar ze hadden moeten zien dat het loos alarm was."

“Wat hadden we moeten doen om er niet uitgepikt te worden?”

De beveiligers verzochten de groep uiteindelijk via een zij-uitgang het park te verlaten. Ondertussen legde Sam uit dat ze op het park waren met hun zieke en kwetsbare vriendin. “Ik had haar net nog een koelpack gegeven voor de hoofdpijn, maar dat wilden ze niet horen. We voelden ons heel machteloos”, zegt Sam. Toen ze een uur later in het bos achter de hekken van het park stonden, stortte Vivianne in. “Ze had spierkrampen in haar borstkas van de spanning en moet nu weer lang herstellen. Sam kan er met haar hoofd niet bij. “Wat hadden we moeten doen om er niet uitgepikt te worden?”, vraagt ze zich af. “Niet met buttons op je tas naar de Efteling gaan? Dat is toch absurd.”

“Ze zijn zeker welkom om hun dagje in te halen."

De Efteling begrijpt de teleurstelling, maar benadrukt dat er uit voorzorg gehandeld is. "We weten het natuurlijk nooit zeker, maar daarom hebben we hen ook volledig gecompenseerd. Alle tickets en reiskosten zijn vergoed." Dat er iemand bij was die ziek is, is bij de woordvoerder niet bekend. “Maar ze zijn zeker welkom om hun dagje in te halen."