Fabriek van MSD wordt verkocht: 200 banen gaan verloren

De fabriek van MSD Biotech in Oss wordt verkocht aan Organon. Naar verwachting gaan 295 functies over naar dat bedrijf, maar er gaan ook 200 banen verloren. De medewerkers zijn dinsdag ingelicht.

Dat meldt Dtv Nieuws. MSD probeert zoveel mogelijk mensen elders in het bedrijf onder te brengen of gaat personeel helpen om ergens anders een baan te vinden. Vorig jaar werd al bekend dat MSD de fabriek in Oss op 1 juli 2025 gaat sluiten.

De productie van kankermedicijnen gaat voortaan gebeuren op een aantal locaties in het buitenland. Organon kwam daarom uit de bus als de meest serieuze overnamekandidaat. MSD blijft wel aanwezig in Oss, maar dan alleen met zo’n 120 kantoorfuncties.

Kennis behouden

Directeur Joost van Zutven van de MSD-vestiging in Oss: "Ik ben blij dat een meerderheid van de kennis en expertise en het grootste deel van onze medewerkers, plus een deel van de moderne faciliteiten behouden zal blijven en een nieuwe plek zal krijgen in het productienetwerk van Organon."

Het behoud van werkgelegenheid heeft de komende tijd prioriteit, zegt de directeur. “We beginnen hier nu al mee, zelfs voordat het sociaal plan van toepassing is op medewerkers die boventallig worden. Als grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland heeft MSD veel vacatures, zowel in Boxmeer als internationaal."



Lange geschiedenis in Oss

Voor collega's van wie de posities uiteindelijk tegen midden-2025 zullen eindigen, dient het 'solide sociaal plan als vangnet', zegt de directeur. De komende weken gaan medewerkers van MSD Biotech Oss verder kennismaken met Organon om de overgang soepel te laten verlopen.

Organon heeft een geschiedenis in Oss van inmiddels 101 jaar. Na overnames door grote internationale farmaciebedrijven sinds 2007 kwam Organon in 2021 weer op eigen benen te staan.