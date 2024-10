Agent zocht informatie op voor familie, werkstraf geëist

Tegen agent Bilal A. uit Breda is dinsdag in de rechtbank in Den Haag zestig uur werkstraf geëist voor computervredebreuk. A. zou een kleine dertig keer onbevoegd informatie hebben opgevraagd in de politiesystemen.

Zo zocht A. op kentekens, telefoonnummers en BSN-nummers, ook buiten de regio waar hij werkte. De meeste bevragingen deed hij voor families, bijvoorbeeld van kentekens in de straat waar zijn schoonouders wonen. "Het politiesysteem is geen Google, en kan niet als zodanig gebruikt worden", zei de officier van justitie. Hij wil met de strafeis een ‘duidelijk signaal’ geven. "Met het zoeken in de systemen wordt de privacy van burgers geschonden en het maakt de politie kwetsbaar voor corruptie."

"Ik ben 24 uur per dag agent, daar ben ik heel zwart-wit in."