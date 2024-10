Jonge popfotograaf legt legendes vast, van Queen tot Frans Bauer

Met haar 24 jaar is Ashley Oomen een van de jongste vrouwelijke popfotografen van Nederland. Na eerder al grootheden als Queen, Coldplay en Metallica te hebben gefotografeerd gaat de jonge fotografe uit Dorst nu de concerten van Frans Bauer in Ahoy vastleggen. "Ja, dat is heel wat anders, maar keileuk en ook heel gezellig."

Het concert was geweldig en Ashley heeft ervan genoten. "Ja, soms was het ook even genieten in plaats van foto's maken. Ik kan soms nog steeds niet geloven dat ik erbij was. Gelukkig heb ik de foto's als bewijs"

Hoe krijg je het als jonge popfotograaf toch voor elkaar om al deze toch niet de minste namen te mogen fotograferen? "Ja, toch door goede foto's afleveren denk ik."

Over een paar weken heeft ze weer een grote klus. Ashley is gevraagd om twee dagen lang de concerten van Frans Bauer, op 18 en 19 oktober in Ahoy. De shows zijn uitverkocht. "Ik mag twee dagen overal bij zijn. Heel gaaf."