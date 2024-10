Drie jongeren gewond na harde botsing tegen boom

Drie jongeren zijn in Dorst met hoge snelheid tegen een boom gereden. Eén van hen raakte bekneld en moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd. De andere twee zijn ook gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.

De Leijweg is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het wrak van de auto staat nog op straat. Volgens omstanders reed de auto erg hard, voordat deze tegen de boom tot stilstand kwam. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.