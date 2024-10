Eerste vlucht met Nederlanders uit Libanon landt vrijdag in Eindhoven

Een militair vliegtuig vertrekt vrijdag vanaf vliegbasis Eindhoven naar Libanon om Nederlanders uit het land te halen. Dat meldt het ministerie van Defensie in een verklaring. Zaterdag vertrekt er nog een vlucht om Nederlanders uit het land te evacueren.

Volgens defensie vliegt vrijdag een Multi Role Tanker Transportvliegtuig (MRTT) naar de internationale luchthaven van Beiroet. Daar haalt het vliegtuig Nederlanders op die zich bij Buitenlandse Zaken gemeld hebben. Als de vluchten niet te vol zijn worden er ook mensen uit andere landen meegenomen, zo laat defensie weten. De MRTT vliegt daarna terug naar de militaire luchtmachtbasis in Eindhoven.

Extra vliegtickets

Hoeveel Nederlanders er op dit moment in Libanon zijn is niet bekend, omdat er geen registratieplicht is. De Minister van Buitenlandse Zaken spreekt volgens de NOS van honderden, maar een precies aantal noemt hij niet. Naast de twee militaire repatriëringsvluchten wordt er nog gekeken of er vliegtickets geregeld kunnen worden op commerciële vluchten.

Oorlog met Israël

De afgelopen dagen is het conflict tussen Hezbollah en Israël flink geëscaleerd. Steeds meer delen van Libanon worden gebombardeerd en de spanningen zijn verder opgelopen door de dood van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah.

De minister vond eerst nog dat het de eigen verantwoordelijkheid van mensen was om weg te komen, maar zet nu toch militaire vliegtuigen in. Andere landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannië deden dat al eerder. Nederlanders worden wel al bijna een jaar lang gewaarschuwd om uit het land te vertrekken en er geldt ook een rood reisadvies.