Brand in appartement op achtste verdieping, vrouw naar ziekenhuis

In een appartement op de achtste verdieping van een flat aan De Bokkelaren in Den Bosch is woensdagochtend rond kwart voor zes brand uitgebroken. Een vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brand onstond door een brandend voorwerp op een balustrade. Aanvankelijk meldde een 112-correspondent van de brandweer een vrouw van het balkon wist te redden. De brandweer meldde later dat de vrouw door het gebouw naar buiten kon. Ontruiming

Het gehele flatgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Bewoners, samen met hun huisdieren, stonden buiten op straat terwijl de brandweer het vuur bestreed. Rond zeven uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer voerde metingen uit om te controleren of schadelijke stoffen waren vrijgekomen. Zodra het gebouw veilig is verklaard, mogen de bewoners terugkeren naar hun appartementen.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.