Van circusacts tot Herman Brood: café De Graanbeurs is na 100 jaar dicht

Het is dé plek waar dj Tiësto zijn eerste platen draaide en waar Herman Brood nog heeft opgetreden. Café De Graanbeurs in de Reigerstraat was een iconisch onderdeel van het Bredase uitgaansleven. Na meer dan honderd jaar is er nu een einde gekomen aan het Graanbeurs-tijdperk. Laurens Meyer heeft mooie herinneringen aan de ruim 20 jaar dat hij uitbater van het café was. "We hadden vroeger zelfs live circusacts met een leeuwenshow."

In 1988 voegde discotheek De Spock zich bij De Graanbeurs. De Spock was een donkere ruimte vol stroboscopen waar mensen helemaal los konden gaan op techno- en housemuziek. Rond 1989 nam de Meyer Horeca Group De Graanbeurs met cultruimte Spock over.

De Graanbeurs zat gevestigd in een monumentaal pand aan de Reigerstraat. In 1911 werden er bestuursvergaderingen gehouden en eind jaren twintig werd het een 'café-restaurant en dancing'. In 1980 brak er brand uit door loodgieterswerkzaamheden op het dak. Veel mensen kwamen af op de brand in het bekende café.

In de tijd van Meyer kwamen er zo'n vijfduizend bezoekers per week naar De Graanbeurs. Uit een enquête bleek dat zo'n 1000 tot 1200 van die mensen voor de eerste keer kwamen. "Het was geweldig. Je denkt dat je alleen maar vaste gasten hebt, maar mensen kwamen van overal. Ik denk dat heel het zuiden De Graanbeurs wel kent."

Volgens Meyer is De Graanbeurs al heel lang een begrip in Breda. "Het kan goed zijn dat De Graanbeurs al 100 jaar bestaat. Vroeger werden daar nog examens gedaan in de grote zaal. Er waren diners en later zijn er bands gaan optreden. Op een gegeven moment werd dat minder omdat die bands naar de gesubsidieerde poppodia gingen."

Van Herman Brood tot dj Tiësto Laurens Meyer van de Meyer Group uit Breda herinnert zich nog goed hoe de tent elke donderdag, vrijdag en zaterdag volstond. "In het voorste gedeelte zat De Spock. Dat was vooral bekend vanwege alle dj's die daar zijn begonnen en groot zijn geworden. Daar is dj Tiësto het grootste voorbeeld van."

Circus Boltini met leeuwenshow

Wat Meyer vooral is bijgebleven in al die jaren is de ontwikkeling van dj's. "Eerst hadden ze twee draaitafels nodig, later drie. Tot de vibratie een probleem werd. Toen moest er een stalen poot dwars door de vloer heen, zodat het niet meer zo trilde", vertelt hij. "Daarna werden de platen vervangen door cd's en uiteindelijk kwamen ze met een usb-stick aan."

De Graanbeurs was niet alleen geliefd bij muziekliefhebbers. In de jaren negentig waren er elke vrijdagavond circusacts in het café. "Nu heb je overal een vergunning voor nodig, maar toen kon dat nog. Er waren acts van Circus Boltini. Zelfs met een leeuwenshow, echt bizar."

In 2009 verkocht de Meyer Group de Graanbeurs aan een man uit Den Bosch. "Hij heeft het toen overgenomen en het Hangar 20 genoemd. Dat duurde niet lang, want na twee jaar hebben wij het weer overgenomen en de naam weer veranderd in De Graanbeurs", vertelt Meyer.

In de afgelopen jaren was Raymond Elzenman de uitbater van het pand van maar liefst 640 vierkante meter. Elzenman is ook aangesloten bij de Meyer Group en hij sluit zich aan bij de verhalen van Meyer.

Grote vechtpartij en ontspoord schoolgala

Waar De Graanbeurs vele successen heeft gekend, is het de laatste jaren ook weleens misgegaan. Zo liep een kleine ruzie in 2016 uit tot een flinke knokpartij. Zo'n zeshonderd feestvierders waren binnen toen een paar jongeren met barkrukken en glazen flesjes begonnen te gooien.

Tijdens deze vechtpartij zou er mogelijk ook geschoten zijn, volgens bezoekers. De politie kon uiteindelijk geen vuurwapen vinden en de uitbater stelde dat er niet geschoten was. Er raakten wel mensen lichtgewond door rondvliegend glas. De politie pakte een 28-jarige man uit Terneuzen op voor de vechtpartij.



Ook eind 2018 ging het goed mis in De Graanbeurs tijdens het Scholieren Gala Breda. Er kwamen veel te veel bezoekers tegelijk het café in, waardoor mensen elkaar gingen duwen en trekken. Twee feestvierders werden onwel door de chaos. Rond middernacht besloot burgemeester Paul Depla het feest vroegtijdig te stoppen.

Twee jaar later liep een stapavondje in De Graanbeurs niet zo goed af voor Daphne. Ze werd door een man betast en ze kreeg meerdere klappen, waarna ze buiten bewustzijn raakte. Later bleek dat ze een zware hersenschudding, een gekneusde kaak, een losse hoektand, een gescheurde lip en vocht achter haar kaak had opgelopen door de mishandeling.

Inmiddels prijkt de naam Graanbeurs niet meer op de gevel en achter de ramen hangen posters met 'te huur'. Wie het pand wil huren, moet zo'n 9397 euro per maand neerleggen en dat is nog niet alles. "Je moet wel een paar miljoen meenemen om het pand te verbouwen", zegt Meyer. "Het is volledig uitgeleefd. Als je meer dan 40 jaar een discotheek hebt, dan blijft er niet veel van over. Er zit geen kalk meer aan de muren, maar het is wel erg zonde dat er een eind aan De Graanbeurs is gekomen."

Bierbrouwerij AB InBev, dat ook in vastgoed zit, is nu verantwoordelijk voor het zoeken van een nieuwe huurder. "De uiteindelijke invulling van het pand hangt af van de toekomstige kandidaat", zegt een woordvoerder. "Voor De Graanbeurs zijn we echt op zoek naar een concept dat eigentijds is en aansluit bij de behoeften van de consument van vandaag. Concepten die zowel overdag als 's avonds aantrekkelijk zijn, zijn erg populair vandaag de dag."

