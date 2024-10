Dit Willem II-talent mocht weken niet meetrainen: 'Moet in het ritme komen'

In zijn jonge jaren was Miodrag Pivaš een talentvol aanvaller, maar eenmaal in het profvoetbal werd hij verdediger. Het 19-jarige Servische talent tekende afgelopen zomer een contract bij Newcastle United, maar werd snel verhuurd aan Willem II. Daar mocht hij de eerste weken niet eens meetrainen omdat een werkvergunning ontbrak. Onlangs kreeg hij groen licht en debuteerde Miodrag tegen PSV. "Ik krijg de tijd om in het ritme te komen."

Het zwart en wit van Newcastle United mocht hij aantrekken voor zijn presentatie, maar de kapitaalkrachtige Engelse club had direct het plan om hem te verhuren. Met Willem II werd een akkoord bereikt, maar bij die club mocht Miodrag niet direct aan de bak. Sterker nog, hij mocht vanwege het ontbreken van een werkvergunning wekenlang niet eens het trainingsveld betreden. “Ik kreeg wel de kans om mijn conditie op peil te houden bij mijn oude club FK Jedinstvo Ub in Servië.”

"Vier maanden heb ik geen wedstrijd gespeeld."

Toen het papierwerk geregeld was, kon Miodrag eindelijk zijn potentie laten zien. Dat leidde afgelopen zaterdag tegen PSV in zijn debuut voor Willem II als invaller. “Vier maanden heb ik geen wedstrijd gespeeld, dus ik moet nog in het ritme komen. Ik voel me goed, maar ik krijg de tijd van de technische staf om me aan te passen. Het is iets heel anders dan het tweede niveau in Servië.” Miodrag is pas 19 jaar oud, maar heeft er al een hele voetbalreis opzitten. Als kleine jongen groeide hij op in een klein Servisch stadje, in de buurt van veel familie. Voetballen deed hij bij de lokale club. “Als snelle aanvaller maakte ik veel goals. Vanaf mijn tiende begon ik hard te groeien en leverde ik wat snelheid in. Met mijn voetbalintelligentie kwam ik op het middenveld terecht.”

Miodrag Pivaš, verdediger van Willem II. (Foto: Willem II Media)

Toen hij op z’n twaalfde met het gezin verhuisde naar Oostenrijk, zette hij daar de volgende stappen in zijn ontwikkeling. Op zijn zestiende haalde Miodrag al het eerste van SV Grödig. Zonder zijn familie keerde hij een paar jaar later terug naar Servië, waar hij op het tweede niveau een uitstekend seizoen kende met een promotie.

"Ik heb geen tijd om familieleden te missen."

“Nu is er in Nederland weer een nieuwe omgeving voor mij en opnieuw is mijn familie er niet bij. Maar ik heb geen tijd om familieleden te missen. Dit is het leven van een voetballer. Ik ben heel goed opgevangen bij Willem II. Het bevalt me bovendien uitstekend in Tilburg, een mooie stad." Miodrag beschrijft zichzelf als een voetballende verdediger. “In Servië, maar ook in veel andere landen, is het voor verdedigers vooral belangrijk om geen fouten te maken. Met mijn vorige club kozen wij ervoor om goed te voetballen. Ik vind het mooi om ballen tussen de linies te geven, maar ook lange ballen. Door mijn voetballende kwaliteiten wilde Newcastle United me graag hebben.” Hij wordt in eigen land vergeleken met onder andere Nemanja Vidic, oud-speler van clubs als Manchester United en Inter. "Dat is een ongelofelijk compliment. Voor nu is zo'n vergelijking nog veel te vroeg. Ik ben een jongen die met beide voeten op de grond staat en sta pas aan het begin van mijn carrière."

"Ons hele gezin keek vroeger naar Engelse wedstrijden."