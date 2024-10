Man (27) steekt boezemvriend neer voor sportschool, anderhalf jaar cel

Mustafa S. (27) uit Berghem moet anderhalf jaar de cel in voor een steekpartij bij sportschool Basic-Fit in Oss. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. S. stak in maart een vriend van hem twee keer met een mes in zijn rug. En dat had ook al heel anders kunnen aflopen.

De twee goede vrienden kregen op 26 maart zo’n ruzie, dat deze uitmondde in een steekpartij voor de sportschool aan de Euterpelaan in Oss. Mustafa S. kende het slachtoffer al vanaf z’n vroege jeugd en wilde weten waarom die zo boos op hem was en niks meer zei. Want beide mannen kennen elkaar al sinds ze samen opgroeiden in Syrië. Ze zijn zelfs verre familie van elkaar en hier in Nederland ging hun vriendschap gewoon verder. Grote vraag was dan ook tijdens de zitting, twee weken geleden, wat er nou precies gebeurd was waardoor een hechte vriendschap kon uitdraaien op een steekpartij. De twee werkten in de winter nog samen als bezorger voor een restaurant in Oss. Daar zou geroddeld zijn, dacht Mustafa. En waarschijnlijk was zijn vriend daar kwaad over. De vriend noemde juist geld ‘wat hij voor Mustafa had betaald’ als reden voor de onmin, maar echt duidelijk werd het allemaal niet. De twee spraken maanden niet meer met elkaar tot ze elkaar ’s nachts in de Basic-Fit in Oss tegenkwamen. De vriend zei niks en dus liep Mustafa hem na afloop achterna naar zijn auto op de parkeerplaats. Volgens Mustafa stelde hij bij de auto gewoon wat vragen en werd hij vervolgens op zijn neus en oog geslagen en geschopt. Volgens de vriend greep Mustafa hem eerst bij de keel.

Politie en ambulance werden ingeschakeld (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).