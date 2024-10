Dj La Fuente: 'De bedoeling was dat ik Groots ging overnemen'

Voor dj La Fuente komt dit voorjaar een jongensdroom uit: op 29 maart staat hij in de GelreDome in Arnhem, waar hij zijn grootste soloshow ooit zal geven. "Het wordt een legendarische clubavond."

Job Smeltzer, zoals de Brabantse dj en producer eigenlijk heet, kan zijn zenuwen maar ook zijn enthousiasme moeilijk bedwingen, woensdagochtend bij radioshow KEIgoedemorgen . "Ik heb heel lang nagedacht over waar ik nou voor sta als La Fuente", vertelt hij. "Opeens wist ik het: de gezelligheid, de sfeer die er hangt: we zijn één grote familie." Daarom gaat de show La Familia heten.

Hoewel het GelreDome niet in onze provincie staat, wordt het volgens La Fuente een feestje met Brabantse gezelligheid: "Ik ben heel blij met hoe ik hier opgroeide, waar we voor staan hier in Brabant en die warmte en gezelligheid komen ook terug in de show."

Niet alleen La Fuente zelf, maar ook de fans waren meteen enthousiast. Toen hij op zijn eigen sociale media het concert aankondigde, kon de website het aantal bezoekers niet aan. De daadwerkelijke kaartverkoop begint zaterdag om 11 uur.

Hoewel er dus nog geen kaart verkocht is, denken La Fuente en zijn team al na over volgende stap. "Als dit werkt, hoe ga je dan door?", vraagt hij zich hardop af. Wat dat betreft kijkt hij op tegen Guus Meeuwis: "Hoe hij Groots heeft opgebouwd, is geweldig. Voor mij is hij een held."

Er waren zelfs plannen om de concertenreeks van Meeuwis langzaam over te nemen, vertelt La Fuente: "Ik zat een keer naast hem in het stadion, bij een wedstrijd van PSV, en we hadden het over onze carrières”, begint de Eindhovense dj. “Ik vroeg me af hoe hij de lat steeds hoger kan leggen. Daardoor kun je eigenlijk nooit meer afbouwen, ook omdat die productie zo enorm is."

En dus trok hij de stoute schoenen aan en stelde Guus een gewaagde vraag: “Ik vroeg hem of als hij zou afbouwen, ik langzaam op zou kunnen bouwen met het productieteam van Groots met een Zachte G." Vier jaar lang leek het er volgens La Fuente op dat dat ging gebeuren, tot Meeuwis afgelopen jaar de kans kreeg om de reeks knallend af te sluiten met negen shows.

"Ik begrijp dat hij dat op die manier moest doen", zegt La Fuente. "En dus blijft het Philips Stadion voor mij een droom."