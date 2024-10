Bronzen medaille Van der Poel bij WK ter discussie gesteld door Letland

'Een zeer gevaarlijke actie' noemt de Letse wielerbond LRF de inhaalmanoeuvre van Mathieu van der Poel afgelopen zondag tijdens het WK wegwielrennen in Zürich. De Nederlandse kopman koos er tijdens de wedstrijd voor om een klein stukje op het trottoir te fietsen, waarbij hij zeer dicht in de buurt van een aantal toeschouwers kwam. Een eerder bezwaar van de bond aan het adres van de UCI werd afgewezen, maar nu volgt een open brief aan het adres van deze internationale wielerunie.

De Letse bond vond de inhaalactie, op zo'n 60 kilometer van de eindstreep, in strijd met de internationale regels. Daarin staat volgens LRF dat een wielrenner, die het publiek in gevaar brengt door op de stoep te fietsen, gediskwalificeerd moet worden. 'Het lijkt erop dat sommigen meer gelijk zijn dan anderen, vooral als het gaat om het nemen van onpopulaire beslissingen', schrijft de bond in een open brief.

Publiekelijk uitleg

'Als Van der Poel op een toeschouwer gebotst zou zijn, zou dat dan goed of slecht zijn voor onze sport?', staat ook in de brief. De bond wil dat de UCI de regels consistent toepast om 'de veiligheid en integriteit van het wielrennen te waarborgen en dit soort potentiële ongelukken niet zonder gevolgen te laten'. De bond wil dat de UCI publiekelijk uitleg geeft waarom er geen diskwalificatie volgde.

Bronzen plak

De reden dat de Letten bezwaar aantekenen, is ongetwijfeld de bronzen plak van de Nederlander. Van der Poel klopte in de sprint onder andere de Let Toms Skujinš die als vierde eindigde.

Zie hier de beelden van de inhaalactie: