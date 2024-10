Jasper (16) is KNVB-scheidsrechter: ‘Ik geniet juist van de weerstand’

Jasper Kerkhof uit Teteringen weet het zeker: hij wil op het hoogst mogelijke niveau fluiten. En dat terwijl hij nog maar 16 jaar is. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat de helft van de Brabantse scheidrechters uitgescholden wordt op het veld, maar dat houdt Jasper niet tegen. Sterker nog, hij begint nu aan zijn tweede seizoen als KNVB-scheidsrechter en als scheidsrechtercoördinator bij zijn club RKVV DIA. "Iedereen zou eens moeten fluiten, dan weet je hoe het is."

De meeste jonge voetballers dromen ervan om de nieuwe Messi of Ronaldo te worden, maar anderen, zoals Jasper, dromen ervan de nieuwe Danny Makkelie te worden. Dat zou je niet verwachten van een 16-jarige.



Fluiten in Portugal

Het begon allemaal toen er bij RKVV DIA vraag was naar voetbalscheidsrechters. De vader van Jasper, toenmalig verenigingsmanager, vroeg; 'zou jij niet eens willen fluiten?' Sindsdien heeft Jasper zijn KNVB-opleiding afgerond en fluit hij seniorenwedstrijden van Zeeland tot aan Limburg. Hij heeft zelfs deel mogen uitmaken van de arbitrage bij internationale jeugdwedstrijden, vrij recent nog in Portugal.



Gekrabd door speler

Bang voor scheldpartijen of agressie is Jasper niet. "Ik geniet juist van de weerstand tijdens wedstrijden", legt Jasper uit. "Zeker als ik met van die grote bekkies om moet gaan van junioren en senioren", vertelt hij.



Ook al staat hij stevig in zijn schoenen, Jasper heeft toch ook negatieve ervaringen als scheidsrechter. Hij voelde zich bijvoorbeeld onveilig tijdens een divisiewedstrijd van de onder-15 jongens. Hij was zelf toen 14. "Een speler sloeg de keeper van de tegenpartij, ik gaf hem een rode kaart. Toen stormde hij op mij af om mij te duwen, waarna hij mij ook krabde." Jasper was flink geschrokken, "als scheidsrechter besef je je dan weer dat je er altijd alleen voor staat, er zijn geen teamgenoten om je te helpen."