Woningtekort: jezelf voorrang geven in de wachtrij? Hier kan het

Snel een sociale huurwoning krijgen zonder al jarenlang ingeschreven te staan? Bij vijf woningcorporaties in Midden-Brabant kan dat per 1 oktober. Ze hebben een alternatief voor het inschrijfsysteem bedacht. Woningenzoekenden kunnen zelf aangeven dat ze voorrang willen. Zo komen ze sneller aan een huis, maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

We kampen met een enorm woningtekort: alleen in Midden-Brabant zijn al 24.000 huishoudens op zoek naar een sociale huurwoning. Dit terwijl er jaarlijks zo’n 3000 van deze woningen worden aangeboden. Daarom geeft Woning In Zicht, een samenwerking van vijf woningcorporaties actief in Tilburg, Goirle, Waalwijk, Oisterwijk en Kaatsheuvel, woningzoekenden de kans om zichzelf voorrang te geven. In ruil daarvoor mag je vervolgens een gevonden woning niet weigeren. Je bouwt dus geen inschrijftijd meer op, maar komt in een aparte loting samen met andere mensen met spoed terecht.

Vaak schrijven mensen zich in als woningzoekende om alvast inschrijftijd op te bouwen ‘voor later'. Mensen die bijvoorbeeld na een vechtscheiding zo snel mogelijk een nieuw huis nodig hebben, staan vervolgens in dezelfde wachtrij. Het programma ‘Wie wonen wil’ is bedacht zodat zij deze rij kunnen omzeilen.