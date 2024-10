Bestuurder ME-bus niet vervolgd voor aanrijding vrouw tijdens PSV-feest

De bestuurder van een ME-bus wordt niet vervolgd voor een aanrijding met een 25-jarige vrouw uit Eindhoven tijdens het kampioensfeest van PSV in die stad. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De vrouw raakte hierbij ernstig gewond.

Het slachtoffer werd op 6 mei rond half elf 's avonds aangereden toen ze rennend de weg overstak op de Vestdijk in het centrum van de stad. Het was daar op dat moment erg druk. Uit onderzoek is gebleken dat de bus van de Mobiele Eenheid met 25 kilometer per uur in de tegengestelde richting over de busbaan reed. De bestuurder van de bus zag de overstekende vrouw over het hoofd. Het slachtoffer had de bus ook niet gezien.

Uit onderzoek blijkt nu dat de bestuurder niet verwijtbaar heeft gehandeld. "Om deze reden is besloten om de verdachte niet te vervolgen en de strafzaak te seponeren", aldus het OM.