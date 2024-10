Gina krijgt rare verzoeken via Instagram: 'Mag ik je slipje?'

Tv-presentatrice Gina July uit Tilburg is helemaal klaar met ongepaste verzoeken op Instagram. Dagelijks krijgt ze vragen om slipjes op te sturen of rare foto's te maken. In haar nieuwe programma 'Gina's Naaiatelier' probeert ze dit probleem aan de kaak te stellen, met als doel deze berichten te laten stoppen.

'Mag ik voor 25 euro je gedragen sokken?', 'Kun je in een zak snoep gaan staan en deze naar mij opsturen?', En 'Mag ik je gedragen slipje?'. Het is een greep uit de berichtjes die Gina ontvangt. De Tilburgse presentatrice krijgt dagelijks ongevraagd veel rare en seksistische verzoeken op haar Instagram. In haar tv-programma 'Gina's Naaiatelier', waarbij ze praat over seksspeeltjes en lustopwekkers, onderneemt ze actie tegen dit soort berichten, want volgens haar kan het zo niet langer. "Ik ben klaar met die ongepaste berichten op Instagram. Ik heb hier niet om gevraagd. Het is ook niet normaal. Daarom wilde ik die anonieme accounts eens terugpakken", zegt ze.

"Mijn inbox ontplofte met verzoeken."

Ze plaatste op haar profiel een vraag over wat haar volgers ervan zouden vinden als ze haar slipjes daadwerkelijk zou gaan verkopen. "Toen ontplofte mijn inbox helemaal", vertelt de presentatrice. Maar waar de ontvangers denken een gedragen slipje van Gina te krijgen, blijkt dat toch net iets anders te liggen. "Ik heb uiteindelijk honderd oude slipjes verzameld. Enkelen waren van mij maar de meesten kwamen van bijvoorbeeld vriendinnen. Ze waren allemaal gewassen, maar wel gedragen, alleen niet allemaal door mij."

"Ik denk dat dit een mooie streek is om uit te halen."

Ze verkocht sommige slipjes zelfs voor honderd euro. De totale opbrengst is nog niet duidelijk, omdat enkele betaalverzoeken nog overgemaakt moeten worden. "Al vraag ik mij af of dat na vanavond nog gaat gebeuren." Gina vindt het vooral belangrijk dat dit soort zaken aan het licht komt. "Ik heb lang getwijfeld of ik er op in moest gaan of het moest negeren. Ik denk dat dit een mooie streek is om uit te halen. Maar ik wil wel tegen die accounts zeggen, kap ermee."