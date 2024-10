500e Playboy; eerste Nederlandse covermodel Ellen Soeters blikt terug

De 500e editie van de Nederlandse Playboy ligt sinds donderdag in de schappen. Ellen Soeters uit Eindhoven was de playmate die op de eerste Nederlandse cover mocht schitteren in 1983. "Vroeger was het: 'what you see is what you get."

In die tijd ging het er nog wel anders aan toe. “Tegenwoordig kunnen ze alle foto’s mooi maken. Met de computer kun je alles aanpassen; groot, klein, dik, dun, je kunt het helemaal maken zoals je wil. En dat was vroeger niet. Vroeger was het: 'what you see is what you get', en dat is wel een verschil met nu.”

“Ik ben gevraagd nadat ik in Amerika in de Playboy heb gestaan. De Playboy zou voor het eerst in Nederland gepubliceerd worden. De Amerikaanse en Nederlandse Playboy hebben toen contact gehad met elkaar", vertelt Ellen in het radioprogramma KEIgoeiemorgen. De Amerikaanse Playboy tipte de Nederlandse redactie dat ze recent een fotoshoot met een Nederlands meisje hadden gehad. "En zo is het eigenlijk gekomen”, zegt Ellen.

“Als ik twintig was, had ik het zo nog een keer gedaan. Waarom niet? Het is toch wel iets speciaals dat je kan zeggen dat je in de Playboy hebt gestaan", zegt Ellen. "Ik denk dat het voor elk meisje wel een eer is om in de Playboy te staan. Als je ziet hoe het tegenwoordig gaat: je gaat naar het buitenland, je maakt mooie reizen, je wordt goed begeleid, je krijgt mooie kleren aan, en je krijgt er ook nog voor betaald."

De cover van Playboy zal als een rode draad in haar leven blijven. Zelfs de vriendjes van haar zoon zeggen: 'ik ken je moeder wel, ons pap heeft die Playboy nog thuis liggen'. Maar dat vindt Ellen alleen maar leuk. “Er zijn natuurlijk een hele hoop meiden die in de Playboy hebben gestaan. Maar de eerste is toch de eerste en dat blijft speciaal. Was ik de tiende geweest, had er niemand meer naar gevraagd.”