Twee doden en een zwaargewonde door ongeval op A50

Twee inzittenden van een auto zijn in de nacht van woensdag op donderdag omgekomen door een ongeval op de A50 bij knooppunt Valburg. Een derde slachtoffer uit Oss (25) is er ernstig aan toe.

Het ongeluk gebeurde rond half vier uur op de toerit naar de A15 richting Bemmel. De automobilist is met hoge snelheid bij een bocht rechtdoor gereden, dwars door de vangrail heen. Uiteindelijk is de auto gelanceerd en kwam terecht in de bomen.

Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niks meer betekenen voor twee slachtoffers, beiden 21, uit Utrecht. Vermoedelijk zijn ze uit de auto geslingerd tijdens het ongeval. Het derde slachtoffer, die in Oss woonachtig is schrijft het AD, is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de krant is er bij de gecrashte auto ook een kluis gevonden.

Volgens de politie is de auto mogelijk gebruikt bij een misdrijf en waren de inzittenden op de vlucht. De politie benadrukt dat er geen achtvolging gaande was. Om wat voor misdrijf het zou gaan, kan de politie nog niet zeggen. "Een onderzoek naar een ongeluk zoals dit zal langere tijd in beslag nemen", zegt een woordvoerder.