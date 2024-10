Lange file door ongeluk op A58: weg is weer vrij, vertraging neemt af

Op de A58 bij Bavel zijn donderdagochtend twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De vertraging richting Breda is opgelopen tot meer dan een uur. De weg is inmiddels weer vrij en de vertraging van ongeveer een uur neemt langzaam af.

De rechterrijstrook richting Breda was dicht en het verkeer werd daarom omgeleid vanaf knooppunt De Baars. Die omleiding is weer ingetrokken. Rijkswaterstaat rekende in eerste instantie tot half twee uur bezig te zijn met de bergings- en herstelwerkzaamheden.