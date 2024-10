Werknemers kunnen onbeperkt vakantie opnemen bij dit bedrijf

Wie wil dat nou niet: onbeperkt vakantie op mogen nemen? Bij het bedrijf van Maarten van Rijn in Eindhoven gebeurt het. De tien medewerkers moeten het alleen met elkaar afstemmen. “Ik beveel het iedereen aan. Het gevaar is dat mensen juist te weinig vakantie opnemen”, zegt Van Rijn.

“Is het vier dagen slecht weer en op vrijdag goed weer? Dan mag je best een aantal uren eerder weg. Wie even met een kind naar de huisarts moet, mag gewoon gaan. Zonder dat je moet nadenken over hoeveel uren je nog hebt. Zonder dat je lijstjes moet bijhouden.”

Eigenaar Maarten van Van Rijn Bewindvoering ziet dat niet zitten. “Ik vind het belangrijk dat medewerkers een goede balans tussen werk en privé hebben. Ze moeten daarin niet beperkt worden door regels. Je hebt maar zoveel en als het op is, is het op: daar houd ik niet van.”

In de meeste bedrijven krijg je een aantal vakantiedagen toegewezen. Zijn al je dagen opgenomen, moet je wachten tot het volgende jaar. Als je dagen over hebt, moet je ze voor een bepaalde datum opnemen.

“Hoe stom is het als je in oktober of november een midweek weg wilt en dat het met je werkzaamheden geregeld kan worden, maar je uren op zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Ondertussen wordt gekeken hoe het werk nog efficiënter kan. Een medewerker die al twee uur niet vooruitkomt, kan beter even vrij nemen als het de volgende dag wel in een uurtje lukt. “Het mooie is dat we altijd kijken hoe we het slimmer kunnen organiseren. Wat doen we wel en wat niet?”

Gemiddeld nemen de medewerkers in zijn bedrijf nu zeven weken vakantie. “Als we het nog efficiënter doen, kunnen die zeven weken wel acht weken zijn. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet om een aantal. Het gaat er juist om dat we een resultaat halen. Dat we ons samen inzetten om het goed te doen. En niet om een bepaald urenaantal te halen."

Tijdens een vakantie in Italië besloot hij de verdeling van de vakantie-uren te veranderen. Sinds begin vorig jaar staat de onbeperkte vakantie in de arbeidsovereenkomsten. “Het is tot nu toe alleen maar positief. Ik begeleid de medewerkers wel. De verantwoordelijkheid is best spannend. Wat mag wel en wat niet? Ik help daarbij.”