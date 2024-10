Recordaantal deelnemers aan Bredase Singelloop: 'We zijn beduusd'

Hardlopen is mateloos populair, dat ziet de organisatie van de Singelloop in Breda wel aan het aantal inschrijvingen. De teller van het aantal deelnemers voor het hardloopevenement komende zondag staat nu op 23.700 mensen. Voor het eerst in 37 jaar heeft de organisatie een maximum ingesteld voor de halve marathon, vijf en tien kilometer en de 10 kilometer Walking. "We worden overstelpt met vragen over reservelijsten, maar die zijn er niet", vertelt bestuurslid Olivier Stulemeijer.

Tijdens de 37e editie van de Bredase Singelloop kunnen deelnemers kiezen uit verschillende afstanden. Vorig jaar deden er 19.460 mensen mee, maar dit jaar staat de teller al op 23.700 mensen. "We zijn beduusd, het aantal aanmeldingen explodeert echt", vertelt Olivier Stulemeijer. Nieuw is dit jaar het maximum aan startbewijzen voor de 5, 10 en 21 kilometer. "Dat komt omdat we vorig jaar zoveel inschrijvingen hadden. We willen het evenement veilig houden en daarom is er nu een maximum. Het laatste wat je wil is een onbeheersbare stroom aan deelnemers", legt Stulemeijer uit. De inschrijvingen zitten inmiddels vol. "Aan de 5 kilometer doen 6.300 mensen mee, aan de 10 kilometer 7.000 mensen en aan de halve marathon 5.600 mensen." Hardlopers kunnen zich nog wel inschrijven voor de Familieloop en Walking& Wheeling. "Daar gaan we geen maximum voor instellen."

"Helaas was de Engelsman te laat met inschrijven."