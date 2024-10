Kat overleeft pootklem niet, politie neemt vangkooi en klemmen in beslag

De dierenpolitie heeft een zwaargewonde kat gevonden in een illegale pootklem op een volkstuinencomplex in Beek en Donk. Het dier was er zo slecht aan toe dat het moest worden afgemaakt. Er zijn meerdere pootklemmen en een vangkooi gevonden en in beslag genomen.

Pootklemmen worden voornamelijk gebruikt om wilde dieren te vangen, maar de klemmen zijn verboden in Nederland. Het is namelijk een erg wrede manier om op dieren te jagen. Zowel de vangkooi als de twee klemmen zijn door de politie in beslag genomen. Tegen twee verdachten is een proces-verbaal opgemaakt. De kat die in een van de grote klemmen zat, is geëuthanaseerd.